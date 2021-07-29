Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 13:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
LPG ithalatı mayısta arttı
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'nin LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,2 artarak 202 bin 956 ton oldu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç ve İsviçre oldu.
Geçen yıl koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, LPG tüketim ve satışlarında da düşüş görülmüştü. Bu durum, mayıs ayında LPG ithalatı ve tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.
Böylece LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 202 bin 956 tona yükseldi.
Son Haberler
- 14:16
- 14:10
- 13:57
- 13:51
- 13:45
Sıradaki Haber
Türkali-2'de ilk kuyu akış testi tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz