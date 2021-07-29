Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun mayıs ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince LPG ithalatı yapılan ülkeler ABD, Cezayir, Kazakistan, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Norveç ve İsviçre oldu.

Geçen yıl koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle ekonomik aktivite yavaşlamış, LPG tüketim ve satışlarında da düşüş görülmüştü. Bu durum, mayıs ayında LPG ithalatı ve tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre artış göstermesine neden oldu.

Böylece LPG ithalatı, mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,2 artarak 202 bin 956 tona yükseldi.