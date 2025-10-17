Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
Ekonomi
AA 17.10.2025 14:32

LOT Polish Airlines uçaklarının bakımı THY Teknik'e emanet

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, Polonyalı LOT Polish Airlines şirketiyle üs bakım hizmetlerini kapsayan iyi niyet anlaşması yaptı.

LOT Polish Airlines uçaklarının bakımı THY Teknik'e emanet

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Boeing 737MAX" ve "NG" modellerinden oluşan 3 uçaklık bir bakım planlaması hayata geçirecek anlaşmanın uzun vadede daha fazla uçağı kapsayacak şekilde genişletilmesi hedefleniyor.

Şirket, yeni müşterisiyle dünya genelindeki müşteri ağına yeni bir marka ekleyerek, Avrupa pazarındaki varlığını daha da güçlendirecek.

İki şirketin havacılıkta emniyet, kalite ve inovasyona verdiği değeri ortaya koyan anlaşma, gelecek yıllarda büyümesi ve kapsamının genişlemesi öngörülen güçlü ortaklığın ilk somut adımı olarak ifade ediliyor.

Havayolunun filosunun operasyonlarında süreklilik ve verimlilik sağlamayı hedeflediği anlaşma, iki şirket arasında gelecek vadeden işbirliğinin başlangıcı niteliğini taşıyor.

Bu kapsamda, THY Teknik AŞ'nin uzman ekipleri, ileri teknoloji ekipmanlarla donatılmış uçak bakım hangarlarında kapsamlı üs bakım hizmeti sunacak.

THY Teknik AŞ, müşterilerine 5 farklı lokasyonda bakım-onarım, mühendislik, modifikasyon ve rekonfigürasyon hizmetleri veriyor.

Yerel ve uluslararası müşterilerine hızlı, kapsamlı ve yüksek kalite hizmetler sunan şirket, havayolları, operatörler ve tedarikçiler için yıllar boyunca güvenilir bir ortak olarak tanınıyor.

