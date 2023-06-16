Libya'nın fuar alanlarını Türk şirketi işletecek

Libya ve Türkiye arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nda (DEİK) düzenlenen imza töreninde konuşan Çelik, iki ülke arasındaki tarihsel bağların özellikle ekonomik ve ihracat anlamında oldukça güçleneceğini söyledi.

Çelik, "Türkiye'nin yaklaşık 50 yıllık fuarcılık birikimini, portföyünü, datasını Libya'ya taşıyacağız. Libya'daki fuar sayıları ve fuarların nitelikleri arttıkça Libya'nın ekonomisi daha da güçlenecek. Son 1 yıl içerisinde yaşanan gelişmeler ışığında biz barışın tesis edildiğini Trablus'ta, Bingazi'de, Mısrata'da Libya'nın bütününde rahatlıkla ticaret yapılabileceğine şahit olduk.

Sadece Türkiye'den değil dünyanın tüm ülkelerinde ticaret yapmak isteyenler fuarlara katılmak isteyenler Libya'ya gönül rahatlığıyla ve çok daha kapsamlı fuarlarla gelebilecek." dedi.

"Türkiye'de fuarcılık sektörü artık sadece yurt içi yurt dışı fuarlar düzenlemekle kalmıyor. Bugünkü anlaşma ile yurt dışında uluslararası fuar işletmelerine de ilerliyor. " ifadelerini kullanan Çelik, " Biz ilk adımı Rusya'da Ural bölgesinde Ural Expo fuar alanında benzer bir anlaşmayla işe başladık ve bulunduğumuz ay içerisinde alanın tümüyle Türkiye'ye devri görüşmelerini sürdürüyoruz.

İnşallah kısa süre içerisinde tamamlamış olacağız ve Türkiye'de ilk olan yurt dışında uluslararası fuar işletmesi ikinci olarak Libya ile sürmüş olacak." dedi.

Çelik, Libya'da açılacak fuardaki ilk salonun adının Mavi Vatan olacağını sonra Ömer Muhtar diye devam edeceğinin altını çizdi.

Libya fuarlar idaresi başkanı Esam Abujella Aloul da Türkiye ve Libya arasında atılan bu adımdan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Aloul, "Bu anlaşma Libya ve Türkiye arasında kapsayıcı bir öneme sahip. İnşallah bu fuar anlaşması inşaat ve diğer sektörlerde kapsamlı olarak devam ettirilmesine sebebiyet verecek." diye konuştu.

Bu ittifakın bütün müessesler arasında geçerli olacağını belirten Aloul, "Özellikle Türkiye ve Libya ticaret bakanlarına çok teşekkür ediyorum." dedi.

"Son 2-3 yılda Libya ile ticaret hacmimiz 4 milyar doları aştı"

DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil ise tarih boyunca Türkiye'nin Libya ile doğal bir bağının olduğunu söyledi.

Karanfil, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Libya ile et ve tırnak gibiyiz bunun ayrılması ve kopması mümkün değildir. Libya bizim Doğu Akdeniz'de stratejik ortağımız olan kardeş bir ülkemizdir. Jeopolitik konumu açısından da Afrika'ya açılan bir kapıdır. Tarihten gelen kardeşliğimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1911'de Libyalıları İtalyan direnişine hazırlaması, 1974'te Libya'nın duruşu yine 2020'de Libya'nın yanında olmamız tarihsel birlikte ve vefalı iki ülkenin birbirine yakınlığını göstermektedir.

Ticaret hacmimiz 2000'li yıllarda 96 milyon dolardı. 2011 yılında 1 milyar dolar oldu. Son 2-3 yılda Libya ile ticaret hacmimiz 4 milyar doları aştı ancak bizim için bu yeterli değildir. Libyalı kardeşlerimiz ve biz buna inanıyoruz ki ticaretimizin 15 milyar dolar olma hedefine inşallah ulaşacağız. Bu açıdan bugün imzalanan anlaşmanın önemi oldukça büyüktür."

Libya Istanbul Baskonsolosu Salahedden F.M Alkasah, bu anlaşmanın ileride daha iyi seviyelere ulaşacağına inandığını açıkladı.

Nobel Expo aracılığıyla 1 yıl içerisinde 6 fuarın Libya'da düzenleneceğini ifade eden Alkasah, ikinci hedefin Libya üzerinden Türkiye'yi Afrika pazarına sokmak olduğunu ve Türk sanayisini Afrika'da tanıtmak istediklerini kaydetti.

Alkasah, "Afrika'nın Libya'da düzenlenecek fuarlardan istifade edeceğine inanıyorum. Misrata, Bingazi ve Trablus'ta Afrika'nın diğer şehirlerinin de istifade edeceğine inanıyorum. Bütün zorlukları kolaylaştırmak için elimizden gelen gayreti sarf edeceğiz." şeklinde konuştu.