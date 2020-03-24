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Kuveyt Türk koronavirüs tedbirlerini açıkladı, taksit ödemeleri ertelendi
[Fotoğraf: AA]
Kuveyt Türk, bireysel müşterilerin konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemelerinin haziran ayına, kredi kartı borçlarının da 1 ay öteleneceğini açıkladı.
Kuveyt Türk, koronavirüs tedbirlerini açıkladı.
Açıklamada şunlar belirtildi:
"Bireysel müşterilerin konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına, kredi kartı borçları da 1 ay ötelenecek. Müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak.
Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek."
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: kuveyt türk kredi taksiti kredi taksiti öteleme kuveyt türk kredi ödemeleri kuveyt türk kredi kartı borçlarıSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 12:02
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