Kuveyt Türk, koronavirüs tedbirlerini açıkladı.

Açıklamada şunlar belirtildi:

"Bireysel müşterilerin konut, ihtiyaç ve araç finansmanının nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına, kredi kartı borçları da 1 ay ötelenecek. Müşterilerin bugüne kadar kullandıkları finansman, ödemesiz dönem dahil mevcut vade yapısından daha uzun bir vadede yapılandırılacak.

Salgından etkilenen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ve bu firmalarda çalışan bireylerin nisan sonuna kadar olan taksit ödemeleri haziran ayına ötelenecek."

Ayrıntılar geliyor...