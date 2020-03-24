Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği (MERTUB) Başkanı Ahmet Dursen Şahin, hasadına eylül ayında başlanan limonda sezon sonuna yaklaşıldığını söyledi.

Kovid-19 salgınının etkisiyle talepte artış yaşandığını anlatan Şahin, "Yıllardır yemeklerde kullanılan limon artık ilaç niyetine tüketilmeye başlandı, talep çok arttı" dedi.

"Talep artmasına rağmen stoklarımız var"

Şahin, Türkiye'nin bir narenciye ülkesi olduğuna vurgu yaparak, "Üretimin azalmasına ve talebin artmasına rağmen stoklarımız var, kimsenin endişelenmesine gerek yok" sözünü kullandı.

Sezon başında kilogramı 2 liradan satılan limonun fiyatının 5 liraya yükseldiğini belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Bu yıl limon hem üreticisinin hem alıcısının hem de satıcısının yüzünü güldürdü."