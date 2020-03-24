Haber Giriş: Kaynak: AA
100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesinde kuralar ertelendi
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde, hak sahibi olamayanların başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık riski nedeniyle kuralar ertelendi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.
"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.
Etiketler: sosyal konut kuralar Sosyal Konut ProjesiSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:06
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