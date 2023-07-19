Kuşadası kruvaziyerlerle gelen 9 bin 70 turisti ağırladı

Kuşadası Ege Port Limanı'na Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas", Bermuda bayraklı "Enchanted Princess", Marshall bayraklı "Sirena" isimli 3 kruvaziyer demirledi.

Gemilerden inen çoğunluğu ABD vatandaşı turistler, limanda halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Yolculardan bazıları tur programı kapsamında İzmir'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi'ni gezdi. Tura katılmayanlar ise kent merkezinde alışveriş yaptı.

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Türkiye'ye gelen en büyük yolcu gemisi unvanına sahip Bahama bayraklı "Odyssey Of The Seas"ı limanda ağırladıklarını söyledi.

6 ayda ilçeye 191 kruvaziyer geldi

Aynı anda 3 kruvaziyeri ağırlamanın önemine dikkati çeken Güngör, yılın ilk 6 ayında 191 gemiyle 258 bin 719 turistin ilçeye geldiğini belirtti.

Kruvaziyer turizminin kent ekonomisi için değerli olduğunu vurgulayan Güngör, gelecek yıl çok daha fazla gemiyi ağırlamayı hedeflediklerini kaydetti.