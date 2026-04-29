Az Bulutlu 11.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 29.04.2026 08:11

Kurumlar vergisi ödemeleri için yarın son gün

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme dönemi yarın sona erecek. Belirlenen şartları taşıyan mükellefler yüzde 5 indirim hakkından yararlanabiliyor. Peki bu şartlar hangileri? Ödeme yaparken nelere dikkat etmek gerekiyor?

Kurumlar vergisi ödemeleri için yarın son gün

Kurumlar vergisinde beyan dönemi için son iki güne girildi. Mükellefler 2025 hesap dönemine ait beyannamelerini yarın akşama kadar verebilecek. Ödemeler bu süre içinde yapılacak.

Özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar ise beyannamelerini verdikleri ilgili ayın sonuna kadar vergilerini ödeyebilecek.

Ödemeler; Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi ve mobil uygulama üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca, anlaşmalı bankalar ve PTT şubelerinden de işlem gerçekleştirilebiliyor.

Beyanname verirken gerekli bilgi ve belgelerin de eklenmesi gerekiyor. Bilanço, gelir tablosu, işletme hesabı özeti, temel mali tablolar bunlar arasında. AR-GE, tasarım, sınai mülkiyet hakkı istisnası gibi indirim ve istisnalara ilişkin belgelerin de sunulması önem taşıyor.

Kurumlar vergisi mükelleflerinden belirlenen şartları taşıyanlar yüzde 5 indirime tabi tutuluyor. İndirim için beyannamenin ait olduğu yıl ile önceki iki yılın vergilerinin zamanında ödenmiş olması gerekiyor. Vadesi geçmiş borcun bulunmaması da şartlar arasında. 

ETİKETLER
Vergi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
Van Gölü’nün incisi Akdamar baharla renklendi
Van Gölü’nün incisi Akdamar baharla renklendi
FOTO FOKUS
'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 28. oturum tamamlandı
'İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında 28. oturum tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ