Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyan ve ödeme süresi uzatıldı

Başkanlığın internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"30 Nisan 2025 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresiyle bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 5 Mayıs 2025 Pazartesi günü sonuna kadar, 12 Mayıs 2025 (10 Mayıs 2025 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) ve 14 Mayıs 2025 günü sonuna kadar oluşturulması ve imzalanması gereken e-Defterlerin oluşturulma ve imzalanma süresiyle aynı sürede GİB Bilgi İşlem Sistemi'ne yüklenmesi gereken elektronik defter ve berat dosyalarının yüklenme süresi 16 Mayıs Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır."