Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2022'ye kıyasla yüzde 5,3 azalarak 15 bin 34'ten 14 bin 240'a düştü. Kapanan şirket sayısı da yüzde 65,7 gerileyerek 1566 oldu. Aralık 2022'de kapanan şirket sayısı 4 bin 569 olarak kaydedilmişti.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında yüzde 24,9, kapanan şirket sayısında yüzde 52,6 artış oldu.