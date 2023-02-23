Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Bilgin: Deprem bölgesinde kullanılacak TYP için 1,5 milyar lira tahsis edildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek, 20 bin 700 kişilik istihdamın sağlandığını duyurdu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgilere yer verdi:
"Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1,5 milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız."
Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program kapsamında 1.5 milyar TL tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık.— Vedat Bilgin (@vedatbilgn) February 23, 2023
Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız.
Etiketler: Deprem Vedat Bilgin
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