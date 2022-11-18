Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ekim ayına ilişkin kurulan-kapanan şirket istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde kurulan şirket sayısı eylül ayına kıyasla yüzde 4,5 azalarak 13 bin 23'ten 12 bin 443'e düştü. Aynı dönemde kapanan şirket sayısı da yüzde 14,1 gerileyerek 1706 oldu. Eylülde 1987 şirket kapanmıştı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise ekimde kurulan şirket sayısı yüzde 33,3, kapanan şirket sayısı yüzde 13,8 artış gösterdi.