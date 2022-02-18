Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2021'e göre yüzde 16,6 artarak 9 bin 774'ten 11 bin 400'e çıktı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 73 gerileyerek 1026 oldu. Aralık 2021'de kapanan şirket sayısı, 3 bin 803 olarak kayıtlara geçmişti.

Ocakta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 arttı.