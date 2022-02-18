Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurulan şirket sayısı arttı
[Fotoğraf: AA]
Kurulan şirket sayısı, ocakta bir önceki aya göre yüzde 16,6 artarak 11 bin 400'e yükseldi. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 73 azalarak 1026 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ocak ayına ilişkin kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta kurulan şirket sayısı Aralık 2021'e göre yüzde 16,6 artarak 9 bin 774'ten 11 bin 400'e çıktı. Kapanan şirket sayısı ise yüzde 73 gerileyerek 1026 oldu. Aralık 2021'de kapanan şirket sayısı, 3 bin 803 olarak kayıtlara geçmişti.
Ocakta kurulan şirket sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,6, kapanan şirket sayısı yüzde 7,8 arttı.
Etiketler: Ekonomik Düzenlemeler
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