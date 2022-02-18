Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,50 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.025,48 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 5,05'le turizm oldu.

Dün oynaklığın yüksek seyretmesiyle pozitif ve negatif fiyatlamalar arasında gidip gelen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı.