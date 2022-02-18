Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Borsa güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA]
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,77 artışla 2.025,48 puandan başladı.
Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,50 puan ve yüzde 0,77 değer kazanarak 2.025,48 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi yüzde 0,82 ve holding endeksi yüzde 0,65 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,40'la ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 5,05'le turizm oldu.
Dün oynaklığın yüksek seyretmesiyle pozitif ve negatif fiyatlamalar arasında gidip gelen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,54 değer kaybıyla 2.009,99 puandan tamamladı.
Etiketler: Borsa İstanbul
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