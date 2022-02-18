Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 09:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tüketici güven endeksi açıklandı
[Fotoğraf: AA]
Tüketici güven endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 2,8 azalarak 71,2 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.
Buna göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,8 oranında azaldı; Ocak ayında 73,2 olan endeks, Şubat ayında 71,2 oldu.
Etiketler: TÜİK
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