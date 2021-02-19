Haber Giriş: 19 Şubat 2021 Cuma 11:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kurulan şirket sayısı arttı
Ocak ayında kurulan şirket sayısı geçen yılın ayını ayına göre yüzde 33,6 arttı. 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruldu.
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin şirket istatistiklerini açıkladı.
Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 yükseldi. Kurulan kooperatif sayısı da yüzde 19,3 arttı.
Geçen ay 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruldu. Bunun yüzde 87,1'i limited şirketlerden oluştu.
Kapanan şirket sayısı azaldı
Ocak ayından şirket ve kooperatiflerin 4 bin 85’i ticaret, bin 987’si imalat ve bin 285’i inşaat sektöründe kuruldu.
Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9'u İstanbul'da bulunuyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 55,1 azalış oldu.
Etiketler: Ekonomik Büyüme
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