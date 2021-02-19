Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, ocak ayına ilişkin şirket istatistiklerini açıkladı.

Kurulan şirket sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,6 yükseldi. Kurulan kooperatif sayısı da yüzde 19,3 arttı.

Geçen ay 11 bin 428 şirket ve kooperatif kuruldu. Bunun yüzde 87,1'i limited şirketlerden oluştu.

Kapanan şirket sayısı azaldı

Ocak ayından şirket ve kooperatiflerin 4 bin 85’i ticaret, bin 987’si imalat ve bin 285’i inşaat sektöründe kuruldu.

Şirket ve kooperatiflerin yüzde 36,9'u İstanbul'da bulunuyor. Bir önceki yılın aynı ayına göre kapanan şirket sayısında yüzde 55,1 azalış oldu.