Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) incir ihracatıyla ilgili açıklama yaptı.

Yaklaşık 180 milyon dolar gelir

Buna göre, ihracat sezonunun başladığı 26 Eylül'den 4 Nisan'a kadar geçen sürede yurt dışına 50 bin 822 ton incir satıldı ve buna karşılık 179 milyon 954 bin dolar gelir elde edildi.

Bu dönemde incir ihracatı miktar bazında yüzde 18, değer olarak ise yüzde 6 arttı. Türkiye, geçen sezonun aynı döneminde 169 milyon 837 bin dolarlık dış satım yaptı.

Çin'e yapılan ihracat ikiye katlandı

En fazla ihracat yapılan ülkelerin başında ise 25 milyon 526 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi, 24 milyon 515 bin dolarla Fransa ve 21 milyon 56 bin dolarla da ABD takip etti.

Çin'e yapılan ihracat ise bu dönem ikiyi katlandı. Türkiye'den Çin'e bu sezon şimdiye kadar 5 milyon 83 bin dolarlık kuru incir gönderildi.

Ürdün, Umman, Irak, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelere yapılan kuru incir ihracatında da artış yaşandı.