Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan başta İstanbul olmak üzere fabrikaların yoğun olarak bulunduğu Kocaeli, Bursa, Sakarya ve Tekirdağ illerindeki sanayi tesislerinin 10 gün süreyle faaliyetlerine ara vereceğine yönelik haberler üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı. İddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Sanayinin durmaması için tüm önlemler alındı

COVID-19 ile mücadele sürerken ülkemiz ekonomisinin belkemiği olan sanayi sektöründe, üretimin durmaması için gerekli tüm önlemlerin alındığı vurgulanarak, büyük bir özveriyle faaliyetlerin devam ettiğine dikkat çektildi.

Açıklamada, "Ülkemiz ekonomisini hedef alan bu tarz asılsız haberler, gece gündüz fedakarca çalışan emekçilerimiz başta olmak üzere tüm üretim aktörlerince üzüntüyle karşılanmaktadır" denildi.