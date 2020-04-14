Bakan Varank, twitter hesabından paylaşım yaptı. Bakan Varank, "COVID-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde dış yatırım ve istihdam cephesinden güzel haberler var" diyerek Bosch'un yeni yatırımını duyurdu.

Bakan Varank, "Bosch Bursa'daki yatırımını genişletmeye karar verdi. 500 milyon TL'lik ilave yatırımla Yeni Nesil Yüksek Basınç Pompalarını da ülkemizde üretmeye başlayacak" dedi.

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuyla ilgili imzaladığı kararnameyi de paylaştı.