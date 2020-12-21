İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, COVID-19'da yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olan tür nedeniyle ülkeler İngiltere'yle sınırları kapatmaya, uçuşları durdurmaya başladı.

Analistler, mutasyon riski ve alınacak tedbirlerin ne ölçüde olacağına ilişkin haberlerin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

Geçen hafta piyasaların odağında bulunan ABD'nin bütçe tasarısı ve salgının etkilerine karşı hayata geçirilmesi planlanan ekonomiyi destekleme paketine ilişkin olumlu gelişmelerin ise yeni haftada pay piyasalarında satışları sınırlaması bekleniyor.

Ekonomik destek paketinde, ABD vatandaşlarına 600 dolarlık doğrudan ödeme yapılması, haftalık işsizlik yardımlarına 300 dolar ilave yapılması, küçük işletmelere 284 milyar dolarlık kaynak ayrılması, hava yolu şirketleri, okul ve üniversitelere destek sağlanması gibi düzenlemeler bulunuyor.

Teknolojik hisselerde artış

Geçen haftanın son işlem gününde henüz bütçe ve destek paketi ile ilgili anlaşma haberleri gelmeden önce kapanan New York borsasında düşüşler görülmüştü.

Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,41, S&P 500 endeksi yüzde 0,35 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,07 değer kaybederken, haftalık bazda ise özellikle teknoloji hisselerindeki güçlü artışlarla endeksler ortalama yüzde 1,58 değer kazandı.

Mutasyon riski sınırları kapattı

Avrupa tarafında, Brexit belirsizlikleri ve COVID-19 salgınına ilişkin gelişmelerle cuma günü pay piyasalarında negatif bir seyir izledi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,27, İngiltere'de FSTE 100 endeksi yüzde 0,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybetti.

Yeni haftanın açılışında ise İngiltere'deki mutasyon riski sonrası birçok ülkenin sınırlarını ve uçuşları durdurması ile avro/dolar paritesi yüzde 0,6 değer kaybederek 1,2180'e geriledi.

Asya piyasalarında bugün artan salgın endişeleri ile altın ve gümüş fiyatlarının yükseldiği ve petrol fiyatlarının gerilediği görülüyor. Altının ons fiyatı yüzde 1,1 artışla 1.900 doların üzerine çıkarken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2,7 azalışla 50,9 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Borsa İstanbul'dan üst üste rekor

Asya borsalarında ise karışık bir seyir izleniyor. Çin Merkez Bankası'nın beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesi sonrası Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kazanırken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yatay seyretti.

Yurt içinde, geçen hafta dünya borsalarından pozitif ayrışan Borsa İstanbul'da rekorlar kırıldı.

Cuma günü yüzde 0,64 değer kazanarak 1.408,32 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,74 değer kazanarak yükseliş trendini üst üste 7. haftaya taşıdı. Endeks, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.410,32 puanla cuma günü kırdı.

Merkez Bankası'ndan perşembe günü toplantı bekleniyor

Analistler, bu hafta COVID-19 salgını ve mutasyon ile ilgili haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, yurt içinde perşembe günü gerçekleştirilecek Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının beklendiğini söyledi.

Veri takviminde, salı günü ABD'de açıklanacak büyüme verisinin öne çıktığına dikkat çeken analistler, perşembe ve cuma günü dünya borsalarının önemli bir kısmının Noel tatili dolayısıyla kapalı olacağını hatırlattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu vurguladı.