Haber Giriş: 21 Aralık 2020 Pazartesi 00:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin 109 milyar metreküp doğalgaz rezervi buldu
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.
Çin'in PetroChina Şirketi’nin sorumlusu Huo, Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin bulunduğunu söyledi.
Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını söyledi.
Huo, rezervden günlük 610 bin metreküp doğalgaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini açıkladı.
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