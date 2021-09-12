Küresel pay piyasalarının odağında bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası kararları bulunurken ECB, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) hızının önceki iki çeyreğe göre yavaşlayacağını duyurdu.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu'nda ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantıyla artan vakalar ve tedarik zincirindeki kırılmaların ekonomik toparlanmayı olumsuz etkileyebileceği ifade edildi.

Bununla birlikte, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkarak enflasyonist baskıları tekrar gündeme getirmesi ve Fed yetkililerinin piyasalar kapanmadan önce varlık alımlarının azaltılmasına ilişkin takvimden geri adım atılmayacağına yönelik açıklamaları risk iştahını azaltan etkenlerin başında geldi.

Altının ons fiyatı üst üste dört haftalık yükseliş eğiliminin ardından gelişmiş ülke merkez bankalarının şahinleşen para politikası tonlamaları sonrası analistlerin önemli direnç olarak dikkati çektiği 1.830 dolar seviyesinde satış baskısıyla karşılaştı ve haftayı yüzde 2,12 değer kaybıyla 1.789 dolardan tamamladı.

ABD'de gözler enflasyon verisine çevrildi

ABD'de bu hafta yakından takip edilen Bej Kitap Raporu sonrası gözler Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerine çevrilirken ekonomistler, enflasyonun ABD'de ağustosta sınırlı da olsa gerileyeceğini öngörüyor.

Covid-19 salgınında Delta varyantının yayılmasının ekonomik toparlanmayı etkileyeceğine dair endişeler, hafta içinde Fed tarafından yayımlanan Bej Kitap Raporu'na da yansıdı.

Raporda, büyümenin temmuz başından ağustosa kadar olan süreçte hafifçe ılımlı hıza gerilediği belirtilirken, ekonomik faaliyetteki yavaşlamanın gerekçesi olarak; Kovid-19 salgınında Delta varyantının yayılması nedeniyle çoğu bölgedeki yemek, seyahat ve turizm sektörlerindeki gerileme gösterildi.

Öte yandan, ABD'de, Apple ile Epic Games arasındaki davada yargıç, Apple'ın firmaların uygulamalarına alternatif ödeme sistemleri sunmasına izin verilmesine yönelik karar aldı. Söz konusu kararın ardından Apple'ın hisselerinde yaşanan kayıp yüzde 3'ü aştı.

Bu gelişmelerle, S&P 500 endeksi yüzde 1,69, Nasdaq endeksi yüzde 1,61 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,15 değer kaybetti.

13 Eylül ile başlayan haftanın veri takviminde, pazartesi hazine bütçe dengesi, salı TÜFE, çarşamba New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanımı, perşembe perakende satışlar ve Philadelphia Fed imalat endeksi ile cuma günü Michigan Tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

Avrupa'da ECB şahinleşti, borsalar sınırlı geriledi

Avrupa borsalarında bu hafta ECB'nin para politikası kararları gündemin odağında yer alırken, gelecek hafta Avro Bölgesi'nde TÜFE ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması varlık fiyatlarını etkileyebilecek etkenler olarak öne çıkıyor.

ECB hafta içindeki para politikası toplantısında, piyasa beklentileri doğrultusunda faiz oranları ve PEPP toplam büyüklüğünde değişikliğe gidilmedi.

Banka buna karşın, PEPP alımlarının son 2 çeyreğe göre daha düşük hızla olabileceğini duyurdu. Makro ekonomik projeksiyonlarını da güncelleyen ECB, 2021 için Avro Bölgesi büyüme tahminini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e, AB uyumlu yıllık enflasyon tahminini yüzde 1,9'dan yüzde 2,2'ye yükseltti.

Gelecek hafta, salı günü İngiltere'de işsizlik, çarşamba günü İngiltere'de TÜFE ve Euro Bölgesi'nde sanayi üretimi, perşembe günü Euro Bölgesi'nde dış ticaret dengesi ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması ile cuma günü Euro Bölgesi'nde TÜFE verileri takip edilecek.

Yurt içinde yoğun veri haftası

Yurt içi pay piyasaları bu hafta yurt dışı borsalara paralel satış ağırlıklı seyir izlerken, gelecek hafta gözler cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Analistler, veri takviminin sakin seyrettiği haftada özellikle ECB ve Fed'den gelen şahin tonlu açıklamaların pay piyasalarında satış baskısını artırdığını ifade etti.

Bu gelişmelerle, BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,04 azalışla 1.438,72 puandan tamamlarken, Dolar/TL üst üste dört haftalık düşüş eğilimi sonrasında yükselerek haftayı yüzde 1,76 değer kazancıyla 8,4695'ten kapattı.

Gelecek hafta yurt içinde, pazartesi cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi, salı konut satışları, çarşamba bütçe dengesi, perşembe konut fiyat endeksi ve cuma Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi verileri takip edilecek.