Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyar 493 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu senenin aynı döneminde 1 milyar 785 milyon dolara ulaştı.

Ocak-ağustos döneminde 805 milyon 396 bin dolarlık meyve, 576 milyon 402 bin dolarlık sebze, 391 milyon dolarlık narenciye, 11 milyon 898 bin dolarlık çay ihraç edildi.

Söz konusu dönemde meyvede kiraz, sebzede ise domates ihracat şampiyonu oldu.

Bu dönemde kiraz ihracatı geçen yıla göre azalmasına rağmen ekonomiye 184 milyon 13 bin dolarlık katkı sunarken, sebzede domates geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16'lık artışla 240 milyon 409 bin dolarlık döviz girdisi sağladı.

Bu iki ürün genel yaş meyve sebze ihracatında toplamda 424 milyon 422 bin dolarlık satış rakamını yakaladı.

Ocak-ağustos döneminde domates ve kirazı limon, şeftali ve mandalina takip etti.