Elazığ'ın Keban ilçesinde yapımına 1965 yılında başlanan ve 1974'te ilk 4 türbini, 1981 yılında da diğer 4 türbini devreye alınan Keban Barajı ve HES, yıllık ortalama 6 milyar kilovatsaat enerji üretimiyle 1 milyon 824 bin hanenin elektrik ihtiyacını tek başına karşılıyor.

Barajın yapılmasıyla Elazığ'ın batı, kuzeydoğu ve doğu istikametinde 125 kilometre uzunluğunda 675 kilometrekare alanda 30,6 milyar metreküp kapasiteli dev bir göl oluştu.

Türkiye'nin ikinci büyük gölü

Keban Baraj gölü bu özelliğiyle Türkiye'deki yapay göller arasında Atatürk Barajı'ndan sonra ikinci, tüm göller baz alındığında ise Van Gölü, Tuz Gölü ve Atatürk Baraj Gölü'nün ardından dördüncü sırada yer alıyor.

Elektrik enerjisi üretiminin yanı sıra göl çevresinde oluşan mesire alanlarıyla da bölgede sosyal hayata katkıda bulunan Keban Barajı, son yıllarda balık üretimiyle de ekonomiye önemli katma değer sağlamaya devam ediyor.

"Bu tür projelerin ülkemize kazandırılması çok önemli"

Devlet Su İşleri (DSİ) 9. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Keban Barajı ve HES'in kurulduğu dönemde ülkenin enerji ihtiyacının yüzde 20'sini tek başına karşıladığını söyledi.

Dündar, Keban Barajı ve HES'in 47 yılda yaklaşık 270 bin 172 gigawattsaat enerji ürettiğini, ülke ekonomisine yaklaşık 151 milyar lira katkı sağladığını ifade etti.

Dündar, "Bu tür projelerin ülkemize kazandırılması çok önemli. Bu projeler ile ülkemizin enerji ihtiyacına ciddi manada katkı sunulmakta" dedi.