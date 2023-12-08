Küresel piyasalarda gözler veri gündeminde

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentiler güçlenmeye devam ediyor.

Ülkede hafta içinde açıklanan JOLTS açık iş sayısı ve ADP özel sektör istihdamı verileri iş gücü piyasasındaki yavaşlamaya işaret ederken, dün açıklanan işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık veriler karışık sinyaller verdi.

Buna göre, ABD'de süregelen işsizlik maaşı başvuruları 1 milyon 861 bin kişi ile beklentilerin altında kalırken, temmuzdan bu yana en sert düşüşünü gerçekleştirdi. Ancak, veri, işgücü piyasasında soğumaya ilişkin artan sinyallerin de etkisiyle iki yılın en yüksek seviyesine yakın kalmaya devam etti.

İlk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise geçen hafta 220 bin ile tahminlerin altında kaldı.

Fed'in, ekim ayına ait tüketici kredileri verilerine göre, ülkede tüketici kredileri, ekimde bir önceki aya kıyasla 5,13 milyar dolar artarak 4 trilyon 989 milyar dolarlık hacme ulaştı. Tüketici kredilerine ilişkin piyasa beklentisi, 9 milyar dolar artması yönündeydi.

Analistler, Fed'in para politikasına ilişkin daha fazla ipucu için bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisinin yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, veri öncesinde para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın yüzde 60 ihtimalle gelecek yıl mart ayında politika faizinde indirimlere başlayabileceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Önümüzdeki iki toplantıda da Fed'in faizleri sabit bırakacağına ise kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, dün yüzde 0,6 azalışla günü 103,5 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 103,6'da bulunuyor.

Altının ons fiyatında ise hafta başında görülen rekor seviyenin ardından yön arayışı devam ederken, şu sıralarda yatay seyirle 2 bin 31 dolardan işlem görüyor.

Ayrıca, dün en gelişmiş yapay zeka modeli "Gemini"yi tanıtan Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri yüzde 5'in üzerinde artış kaydetti.

Advanced Micro Devices'ın (AMD) hisseleri de Meta, OpenAI ve Microsoft'un AMD'nin en yeni yapay zeka çipini kullanacaklarını açıklamasının ardından yüzde 9'un üzerinde değer kazandı.

New York borsasında dün Nasdaq endeksi yüzde 1,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,80 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,17 artış kaydetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise karışık seyirle başladı.

Avrupa

Avrupa'da dün hafif satıcılı bir seyir öne çıkarken, bugün gözler Almanya'da enflasyon verilerine çevrildi.

Dün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi 2023'ün üçüncü çeyreğinde beklentilere paralel olarak yüzde 0,1 oranında daralma gösterdi.

Almanya'da sanayi üretimi, makine mühendisliği üretimindeki gerileme nedeniyle ekimde yüzde 0,4 ile tahminlerin altında kalırken, düşüşünü art arda beşinci aya taşıdı.

Analistler, bugün Almanya'da açıklanacak kasım ayı Tüketici Fİyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,4 azalmasını ve yıllık bazda ise yüzde 3,2 artış kaydetmesinin beklendiğini hatırlattı.

Dün, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,16, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,67, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,10 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,02 geriledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni güne karışık seyirle başladı.

Asya

Asya piyasalarında, Japonya hariç pozitif bir seyir izleniyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya ekonomisinin üçüncü çeyrekte beklenenden fazla daralması, ekonomik aktivitenin düşünülenden daha kırılgan olduğu endişelerini ortaya çıkardı. Japonya'da 3. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 2,9 azalışla beklentilerin altında kaldı.

Analistler, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) negatif faiz politikasının sonuna yaklaştığı yönündeki tahminlerin arttığını belirterek, bu durumun Japon yeninin ağustostan bu yana en güçlü yükselişini gerçekleştirmesiyle ülke pay piyasaları üzerinde satış baskısı oluşturduğunu dile getirdi.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 2,5 düşüşle 143,7 seviyesinden günü tamamlarken, şu dakikalarda önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 143,8'de bulunuyor.

Öte yandan, yapay zeka konusundaki iyimserliğin artmasıyla ABD'de Nasdaq endeksinde artan risk iştahı, Güney Kore piyasalarına da taşındı.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,9 azalış kaydederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,5, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, dalgalı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,58 değer kazancıyla 7.978,82 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay bir seyir izleyerek günü 28,9204'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9480 seviyesinden işlem görüyor.

Dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB'nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre de yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi.Böylece, yabancılar son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yerleşiklerin 1 Aralık haftasındaki DİBS alımları ise son 3 ayın en yüksek alımı olarak kayıtlara geçerken, son 5 haftadaki DİBS alımları 412,1 milyon dolara ulaştı. Yabancıların DİBS stoku da 1 milyar 263,1 milyon dolardan 1 milyar 461,5 milyon dolara yükselerek Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de istihdam raporu ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 seviyelerinin direnç, 7.900 ve 7.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.