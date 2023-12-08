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Ekonomi
AA 08.12.2023 09:29

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) aralık vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,1 artışla 8.800,25 puandan başladı.

VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Aralık vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 8.800,25 seviyesinden işlem gördü.

Dün, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 8.793,75 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında 8.796,00 puan oldu.

Analistler, küresel piyasalarda, bugün ABD'de açıklanacak istihdam raporu verileri öncesinde karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, söz konusu verilerin piyasalarda oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, dün açıklanan verilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 1 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 656 milyon dolar artışla 140 milyar 149 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB'nin Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri verilerine göre de yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 376,4 milyon dolarla 23 Haziran haftasından bu yana en güçlü hisse senedi alımını gerçekleştirdi. Böylece, yabancılar son 5 haftada yaklaşık 803,6 milyon dolarlık hisse senedi alımı gerçekleştirmiş oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de istihdam raporu ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 8.900 ve 9.000 seviyelerinin direnç, 8.750 ve 8.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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