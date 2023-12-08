Asgari ücret görüşmeleri başlıyor: Yeni asgari ücretin etkileri ne olacak?

Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin başlamasına sayılı günler kaldı.

İlk toplantı 11 Aralık'ta, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapılacak.

Hükümet işçi ve işveren tarafının görüşmeleri, aralık ayı boyunca devam edecek.

Temmuzdaki yüzde 34'lük ara zamla asgari ücret net 11 bin 402 lira oldu.

Yeni asgari ücret, işsizlik ve staj maaşı dahil birçok ücret üzerinde etkili olacak.

Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, asgari ücretin gelir vergisini etkileyeceğini belirterek, "Yüksek ücretli işçiler, sözleşmeliler, memurlar, asgari ücret oranında gelecek olan gelir vergisi istisnası müstefit olacakları için bunların gelirlerinde de dolaylı bir artış söz konusu olacak" dedi.

Asgari ücret belirlenirken enflasyon ve geçinme endeksleri de dikkate alınacak.