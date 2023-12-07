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Ekonomi
AA 07.12.2023 17:08

SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne bu yıl eklenen DDAS-Finansman ürünü ile KOBİ'lerin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları krediye ulaşmaları kolaylaştırıldı.

SEDDK, KOBİ'lere destek olmaya devam ediyor
[Fotograf: AA]

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), yapılan düzenlemelerle Özel Riskler Yönetim Merkezi'nce yürütülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni güçlendirerek KOBİ'lere destek olmaya devam ettiklerini duyurdu.

SEDDK'nin Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sisteminin Tarife ve Talimatları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

SEDDK'den tebliğe ilişkin AA'ya yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Yaptığımız düzenlemelerle Özel Riskler Yönetim Merkezi'nce yürütülen Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ni güçlendirerek KOBİ'lere destek olmaya devam ediyoruz. 2023 yılında Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'ne eklediğimiz DDAS-Finansman ürünü ile KOBİ'lerin faaliyetlerini geliştirmek için ihtiyaç duydukları krediye ulaşımlarını kolaylaştırıyoruz.

6 Aralık 2023 tarihi itibarıyla Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nde yaptığımız değişiklik ile DDAS-Ticari ve DDAS-Finansman ürünlerine başvuru yapabilecek KOBİ'lerin kapsamını genişleterek daha çok KOBİ'nin sisteme dahil olmasını amaçlıyor, KOBİ'lere kolaylık sağlayacak, daha düşük tutarlarda teminat sunan ve DDAS-Ticari bünyesinde yer alan yeni bir ürün düzenliyoruz. Yeni ürün ile hem KOBİ'lerin DDAS-Ticari ürününü tanımalarına kolaylık getiriyor hem de yılda bir kez olmak üzere KOBİ'lere, ürüne daha kolay ve hızlı başvuru imkanıyla finansman sağlıyoruz."

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