Bu hafta, dünya genelinde koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 105 milyonu aşarken, ABD'deki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı, "GameStop" olayının sebep olduğu oynaklığın azalması, aşı tedarikiyle alakalı Avrupa'da baş gösteren sorunların şimdilik çözülmesiyle artan risk iştahına paralel küresel pay piyasaları alıcılı seyretti.

Söz konusu haber akışıyla artan risk iştahı pay piyasalarında yükseliş eğilimini beraberinde getirirken, ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 1,1880 ile 20 Mart 2020'den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.

Gümüş fiyatlarındaki oynaklık ise haftanın en dikkati çekici gelişmesi oldu. "GameStop" olayına benzer şekilde örgütlenen ABD'li bireysel yatırımcıların talebiyle haftanın ilk işlem gününde yüzde 10'dan fazla yükselerek 30 doların üzerini test eden gümüşün ons fiyatı, bu seviyelerden gelen satışlarla kazançlarının neredeyse tamamını geri verdi ve 26-27 dolar bandında dengelendi.

Artan risk iştahına paralel altının ons fiyatı da 1 Aralık'tan bu yana en düşük seviye olan 1.785 dolar seviyesine gerilerken, altının ons fiyatı haftayı yüzde 1,6 değer kaybıyla 1.811 dolardan tamamladı. Petrol fiyatları ise yükselişiyle haftanın iz bırakanı oldu. Ekonomik aktiviteye ilişkin verilerdeki toparlanma ile yüzde 8 değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, 59,4 dolarla Ocak 2020'den bu yana en yüksek haftalık kapanışını yaptı.

ABD'de gündem, teşvik paketi

Piyasaların gündeminin odağındaki teşvik paketine ilişkin olumlu haber akışı devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Cumhuriyetçi senatörlerle yapacağı görüşmeden çıkacak sonucun varlık fiyatlarındaki gidişatta önemli rol oynaması bekleniyor.

Türk lirası güçlenmeye devam ediyor

Yurt içinde, BIST 100 endeksinde küresel piyasalara paralel holding ve banka hisseleri öncülüğünde alış ağırlıklı bir hafta geride bırakılırken, hafta içinde açıklanan TÜFE ve düşüş eğilimini sürdüren dolar/TL piyasaların odağındaydı.

TÜFE aylık bazda yüzde 1,68, yıllık bazda yüzde 14,97 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para politikası duruşunu koruyacağına ilişkin güçlü iletişimiyle dolar kuru son 6 ayın düşük seviyelerine geriledi.

Bu gelişmelerle, 7,0300 ile son 6 ayın en düşük seviyesini gören dolar/TL, haftalık bazda yüzde 3,6 değer kaybederek 7,0535'den kapandı. Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de paralel şekilde gerileyerek son bir yılın düşük seviyesi olan 286 baz puana indi.

Altının gram fiyatı 407,3 lirayla 20 Temmuz haftasından bu yana en düşük seviyesini görmesinden ardından haftayı, yüzde 5,2 kayıpla 411,4 liradan, BIST 100 endeksi ise haftalık bazda yüzde 3,65 değer kazanarak bu haftayı 1.527,17 puandan tamamladı.

Yurt içinde gözler cari işlemler dengesi ve sanayi üretimi verilerinde

Gelecek hafta yurt içinde çarşamba iş gücü istatistikleri, cuma TCMB’nin yayımlayacağı Beklenti Anketi, cari işlemler dengesi ve sanayi üretimiyle birlikte hafta boyunca şirketlerin finansal sonuçları takip edilecek.