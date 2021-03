Geçen hafta küresel bazda beklentilerden iyi gelen makroekonomik veriler ve koronavirüs (Covid-19) salgınında aşılama çalışmalarındaki ilerlemeyle piyasalarda özellikle haftanın ikinci yarısında pozitif bir seyir izlendi.

Açıklanan verilere göre martta imalat sanayisinin öncü göstergeleri arasında yer alan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) gelişmiş ülkelerde güçlü bir görünüm sergiledi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak öne çıkardığı çekirdek PCE artışının ise yüzde 1,4’e gerilemesi, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin sakin bir seyir izlemesini sağladı.

Hafta içinde açıklanan imalat sanayi PMI; Almanya'da 66,6 puanla Nisan 1996'dan bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, ABD'de 59'a, Avro Bölgesi'nde 62,4'e ve İngiltere'de 52'ye yükseldi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri sekiz haftalık yükseliş eğiliminin ardından geçen hafta yüzde 1,67 seviyesinde dengelendi. Fed'in, bankaların hisse geri alımı ve temettü ödemeleri yapmalarına yönelik uygulanan kısıtlamaların, stres testinin sonuçlarına göre "çoğu firma" için 30 Haziran'da kaldırılacağını duyurmasının ardından geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımlarla pozitif bir seyir izlendi.

Dow Jones endeksi yüzde 1,39, S&P 500 endeksi yüzde 1,66 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,24 değer kazanırken, dolar endeksinin haftalık bazda yüzde 1 yükseliş kaydetmesi dikkati çekti.

Avrupa tarafında, ülke ve şehir bazında Covid-19 salgınına karşın sıkılaştırılan tedbirler ve aşılama çalışmaları gündemin odağındaki yerini korusa da tahminleri aşan makroekonomik veriler cuma günü pay piyasalarını destekledi.

Cuma günü açıklanan verilere göre Almanya'da, geçen ay 92,7 puan olan Ifo İş Dünyası Endeksi martta 96,6 puana yükseldi. İngiltere'de ise perakende satışlar şubatta aylık yüzde 2,1 artarak toparlanmanın devam ettiğini gösterdi. Bu gelişmelerle, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,99, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,87, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,72 değer kazandı.

Asya borsalarında yeni haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore borsası negatif ayrıştı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükseliş kaydetti. Güney Kore'de Kospi endeksi ise yüzde 0,2 geriledi.

Süveyş Kanal'ını tıkayan "The Ever Given" adlı geminin kurtarılması operasyonunda sağlanan ilerleme sonrası petrol ve emtia fiyatlarında da düşüşler dikkati çekiyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 2, bakırın libre fiyatı yüzde 1 değer kaybederken, altının ons fiyatı yüzde 0,3 azalışla 1.727 dolardan işlem görüyor.