Küresel piyasalar haftaya temkinli başladı

Geçen hafta merkez bankaları yılın son para politikası kararlarını açıklarken, gelecek döneme ilişkin alınan sinyaller, faiz indirimlerine önümüzdeki yıl başlanabileceğine yönelik iyimser havayı beslese de, Fed yetkililerinin cuma günkü açıklamaları söz konusu iyimserliği törpüledi.

New York Fed Başkanı John William faiz indirimlerinin zamanlamasını düşünmek için bile erken olduğunu belirtirken, Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic de enflasyonun beklendiği gibi düşmesi durumunda bankanın 2024'ün üçüncü çeyreğinde faiz oranlarını düşürmeye başlayabileceğini dile getirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee de Fed'in odağını enflasyondan yavaşlayan iş gücü piyasasına kaydırmaya başlamasının gerekebileceğini söyleyerek, enflasyonun hedefe ulaşma konusunda ikna edici olana kadar faiz indirimlerini düşünmenin abartılı bir ifade olduğunu kaydetti.

Analistler, Fed yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmelerinin ardından pay piyasalarında risk iştahının güç kaybettiğini ifade ederek, bu hafta yoğun makroekonomik veri gündeminin yatırımcıların odağında olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek yılın ilk toplantısını gerçekleştireceği ocak ayında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 75'te bulunuyor.

Söz konusu gelişmelerin ardından cuma günü yüzde 0,6 artışla günü 102,6 seviyesinden tamamlayan dolar endeksi, yeni haftaya önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 102,5'ten başladı.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,9 düşüşle 2 bin 18 dolardan kapanan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 24 dolardan işlem görüyor.

Yükseliş eğilimini üst üste dördüncü işlem gününe taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 77,1 dolarda bulunuyor.

Pay piyasaları tarafında cuma günü, DocuSign hisselerinin, şirketin olası bir satış konusunda danışmanlara başvurduğuna ilişkin haberlerin ardından yüzde 12'in üzerinde değer kazanması dikkat çekerken, Costco'nun hisseleri de perakende zincirinin finansal sonuçlarının beklentileri aşması sonrası yüzde 4'ün üzerinde yükseldi.

New York borsasında cuma günü Nasdaq endeksi yüzde 0,35 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,15 artış kaydederken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 değer kaybetti. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında karışık seyir hakim

Geçen hafta Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası (BoE) faizi beklentiler doğrultusunda değiştirmeyerek sabit bırakırken, ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın faiz indirimlerini hiç tartışmadığını vurguladı.

Cuma günü, ECB üyesi Joachim Nagel, faiz indirimini düşünmek için çok erken olduğunu söylerken, bir başka üye Madis Muller de piyasaların gelecek yılın ilk yarısında politika gevşemesi üzerine bahis oynama konusunda erken davrandığını dile getirdi.

Analistler, ECB üyelerinin sözle yönlendirmelerinin piyasalarda risk iştahını düşürdüğünü belirterek, BoE'nin faiz kararı sonrasında yaptığı duyurudaki "şahin" tutumun da olası bir faiz indirimine ilişkin beklentileri ötelediğini bildirdi.

Öte yandan, geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,8 azalışla günü 1,0900'dan tamamlayan avro/dolar paritesi, yeni haftaya önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 1,0910 seviyesinden başladı.

Cuma günü, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,05 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,28 artış kaydederken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,95 değer kaybetti. Almanya'da DAX 40 endeksi ise yatay bir seyir izledi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar, yeni haftaya da karışık bir seyirle başladı.

Asya

Asya piyasalarında negatif seyir hakim olurken, dikkatler bugün başlayıp yarın bitecek olan Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası toplantısına çevrildi.

Analistler, BoJ'un negatif faiz politikası uygulayan son merkez bankası olma özelliğinin yakında son bulabileceğinin beklendiğini kaydederek, bankanın politika değişikliği için acelesi olmadığını ancak bu toplantıda normalleşme adımlarının ilk sinyallerini verebileceğini dile getirdi.

Geçen haftanın son işlem gününde yüzde 0,2 artışla 142,1 seviyesinden günü tamamlayan dolar/yen paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 142,2'de bulunuyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,9 azalış kaydederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kazandı.

Yurt içi piyasalar

Yurt içinde, cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,31 değer kazancıyla 7.993,85 puandan tamamlarken, bu hafta gözler TCMB'nin faiz kararına çevrildi.

Dolar/TL, geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğiliminde bir seyir izleyerek günü önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 29,0075'ten kapatmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 28,9940 seviyesinden işlem görüyor.

Yeni ekonomi yönetiminin attığı adımlarla mayıs sonundan bu yana düşüş eğiliminde hareket eden Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) de geçen hafta Mart 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altına gerileyerek 289 baz puana indi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor.

TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyor.

Analistler, bugün yurt içinde uluslararası yatırım pozisyonu ve konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Ifo iş dünyası güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.000 ve 8.100 puanın direnç, 7.900 ve 7.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, ekim ayı uluslararası yatırım pozisyonu

12.00 Almanya, aralık ayı Ifo iş dünyası güven endeksi

14.30 Türkiye, ekim ayı konut fiyat endeksi