Dünya borsalarında karışık bir seyir izlenirken, yatırımcılar, bugün saat 21.00'de açıklanacak Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamaları bekliyor.

Fed'in yüzde 0-0,25 aralığında bulunan politika faizinde ve varlık alım programında değişikliğe gitmesi beklenmezken, Powell'ın iş gücü piyasasındaki iyileşme ve enflasyondaki yükseliş eğilimini nasıl yorumlayacağı ile özellikle varlık alımlarının ne kadar devam edeceğine ilişkin vereceği ipuçlarının, piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması öngörülüyor.

Enflasyon endişesi sürüyor

ABD'de dün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), mayısta yıllık yüzde 6,6 artarak beklentileri aştı ve son 11 yılın en yüksek seviyesine işaret etti. ÜFE'deki artış, şimdilik sınırlı da olsa enflasyon endişelerinin devam etmesine neden olurken, perakende satışlar yüzde 1,3 gerileyerek öngörülerin altında kaldı.

Bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın destek, 1.470 ve 1.490 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.