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Ekonomi
AA 21.06.2023 15:00

Küresel ham çelik üretimi azaldı

Küresel ham çelik üretimi, geçen ay bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 gerileyerek 161,6 milyon tona düştü.

Küresel ham çelik üretimi azaldı
[Fotograf: AA]

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), mayıs ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, geçen ay 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5,1 gerileyerek 161,6 milyon tona düştü.

Söz konusu dönemde dünyanın en büyük çelik üreticisi Çin'in üretiminin yüzde 7,3 azalışla 90,1 milyon tona gerilediği tahmin edildi.

Japonya'nın üretimi yüzde 5,2 düşerek 7,6 milyon tona ve ABD'nin üretimi yüzde 2,3 düşüşle 6,9 milyon tona indi.

Almanya'nın üretimi yüzde 0,2 artışla 3,1 milyon tona yükseldi.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalarak 2,9 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde çelik üretiminin Rusya'da yüzde 8,8 artarak 6,8 milyon tona, İran'da ise yüzde 8,8 yükselişle 3,3 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Küresel ham çelik üretimi, Ocak-Mayıs 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 azalarak 786 milyon tona geriledi.

Dünya Çelik Birliği, küresel çelik talebinin, imalat faaliyetlerindeki toparlanma nedeniyle bu yıl tüketimde öngörülen yüzde 2,3'lük yükselişin ardından 2024'te yüzde 1,7 artmasını bekliyor. 

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