Küresel elektrik ihtiyacının yüzde 9'u nükleer enerjiden

Dünya Nükleer Performans 2024 Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, nükleer enerjiden elektrik üretimi geçen yıl önceki yıla göre 58 teravatsaat artış gösterdi.

Nükleer enerjiden elektrik üretimi performansının "mükemmel" olarak nitelendirildiği raporda, üretim artışında Fransa'daki 42 teravaatsaat üretim kapasiteli reaktörlerin bakım sonrası tekrar hizmete girmesinin etkili olduğu ifade edildi.

Rapora göre, nükleer enerji, dünyada elektrik tedarikinde ve sürekliliğinde en güvenilir kaynak olarak değerlendiriliyor.

Dünya genelinde nükleer reaktörlerin sayısı son 20 yılda yüzde 80 arttı ve nükleer santraller 2023'te 2,1 milyar ton karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Küresel nükleer enerji üretim artışında Asya kıtası başı çekerken, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Kore ve Pakistan bu artışta öne çıkan ülkeler oldu.

Geçen yıl nükleer enerjiden üretilen 2600 teravatsaat elektrik, küresel ihtiyacın yüzde 9'unu karşıladı. Öte yandan, nükleer enerji kurulu gücü geçen yıl önceki yıla göre 1 gigavat azalışla 392 gigavat oldu. Reaktör sayısı ise sabit kaldı ve 437 olarak kayıtlara geçti.

Akkuyu 2025-2028 yıllarında elektrik üretebilecek

Türkiye'de bu alanda yapılan çalışmalara da yer verilen raporda, yapımı devam eden Akkuyu NGS'nin 2025-2028 yıllarında elektrik üretebileceği kaydedildi.

Türkiye'nin, ikinci ve üçüncü nükleer santrallerin inşası için Rusya, Çin ve Güney Kore, küçük modüler reaktörlerin kurulumu için ise ABD ve Birleşik Krallık yetkilileri ile görüştüğüne işaret edildi.