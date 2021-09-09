Haber Giriş: 9 Eylül 2021 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kuraklıktan zarar gören üreticilere 214 milyon lira ödeme yapıldı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticiye dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildiğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kuraklıktan zarar gören üreticilere yapılan ödemelerle ilgili bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Kuraklıkla mücadelede üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 43 ilde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 üreticimize dekar başına 400 liraya kadar toplam 214 milyon lira hasar ödemesi TARSİM tarafından gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Tarım ve Orman Bakanlığı Kuraklık
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