Kur korumalı mevduat hesapları ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığından yeni bir açıklama geldi.

Açıklamaya göre, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasında ilk ödemeler üç aylık vade tercihinde bulunan hesap sahipleri için bugün itibarıyla gerçekleşiyor.

"1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirdi"

KKM’de, 22 Mart itibarıyla 270 milyar TL’si Hazine destekli KKM ve 321 milyar TL’si TCMB destekli Dövizden/Altından Dönüşümlü KKM olmak üzere toplam 591 milyar TL büyüklüğe ulaşıldı.

Böylece 1 milyonun üzerinde hesap sahibi tasarruflarını KKM’de değerlendirdi. Sisteme dahil olan hesap sahiplerinin yüzde 97’sini gerçek kişiler oluştururken, 28 bin 934 tüzel kişi de birikimlerini bu üründe değerlendirmeyi tercih etti.

“KKM ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azaldı”

KKM uygulamasının ekonominin geneline yayılan olumlu etkilerinin de gözlemlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“KKM, milli para birimimize duyulan güveni kuvvetlendirmenin yanı sıra yatırım ve üretimin en önemli unsuru olan öngörülebilirliğin artırılmasına katkı sağladı. KKM’nin hayata geçirilmesi ile yabancı para mevduatın toplam mevduat içindeki payı 10 puandan fazla azalmıştır.

Ayrıca, KKM uygulaması neticesinde TL mevduatın ortalama vadesinin iki katına yükselmesi bankacılık sektörünün kredi-mevduat vade uyumsuzluğu sorununa iyileştirici yönde katkı sağlamıştır. KKM kapsamında uygulanan faiz üst sınırının katkısıyla bankaların fonlama maliyetleri gerilerken, bu durum ticari kredi faizlerinde düşüşü desteklemiştir. Son olarak da, KKM uygulamasının oluşturduğu istikrarın etkisiyle Rusya- Ukrayna krizine ve FED faiz artışına rağmen finansal piyasalarda yaşanan oynaklıklar sınırlı kalmıştır.”

