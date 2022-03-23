Haber Giriş: 23 Mart 2022 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
LNG gemisi 28 Mart'ta Türkiye'ye ulaşacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Lalla Fatma N'Soumer" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi 28 Mart'ta Türkiye'de olacak.
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 22 Mart'ta Arzew Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Fas açıklarında seyrine devam ediyor.
Toplam 144 bin 888 metreküp kapasiteli geminin 28 Mart'ta Marmara Ereğlisi LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.
Bahamalar bayraklı gemi 2004'te inşa edilmişti.
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