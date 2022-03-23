Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun yeni fiyat düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) satış mağazalarında yıllık kıyma ve kuşbaşı eti satışı 6 bin ton olduğunu duyurdu.

Açıklamada, ESK’nın Türkiye genelindeki 18 satış mağazasında, nihai tüketiciye satılan ürünlerin fiyatlarında düzenlemeye gitmesinin kırmızı et piyasasını etkilemediği ifade edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıklamasının devamı şu şekilde:

"Yeni fiyat düzenlemesinden sonra, ESK mağazalarında tüketiciye ulaştırılan ürünler piyasanın %15 altında satılmaktadır. Böylece ESK kıymayı 83 TL’den, kuşbaşını 92 TL’den piyasa fiyatının altında satışa sunmaktadır.

Hükümetimiz ve Bakanlığımız üreticimizin ve tüketicimizin yanında olmaya ve her türlü desteği vermeye de devam edecektir"