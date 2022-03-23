Türkiye İstatistik Kurumu, şubat ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, şubatta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,3 azalarak 66 bin 567'ye geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 7,7 azalışla 3 bin 255'e düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ikinci ayında 63 bin 312 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Şubatta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. Bu azalış minibüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 36,4, kamyonda yüzde 29,9, otomobilde yüzde 17,7, otobüste yüzde 12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5,7 oldu. Şubatta motosiklet kaydında yüzde 51,7 ve traktörde yüzde 16,1 artış görüldü.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,3 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların şubatta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 43,1, motosiklette yüzde 15,6 ve kamyonda yüzde 5,4 artış kayıtlara geçerken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32, traktörde yüzde 31,2, otomobilde yüzde 19,4 ve kamyonette yüzde 11,7 azalış kaydedildi. Otobüste ise değişim olmadı.

Trafiğe kayıtlı araç sayısı şubat sonu itibarıyla 25,4 milyona yaklaştı

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,3 artarak 24 milyon 328 bin 780'den 25 milyon 385 bin 84'e yükseldi.

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8'ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 571 bin 505 taşıtın yüzde 65,1'i otomobil, yüzde 17,5'i kamyonet, yüzde 7,4'ü motosiklet, yüzde 4,1'i traktör, yüzde 2,7'si kamyon, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 0,7'si otobüs ve yüzde 0,2'si özel amaçlı taşıtlar olarak hesaplandı.

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'i Hyundai, yüzde 11,7'si Renault, yüzde 10'u Fiat, yüzde 9,5'i Toyota, yüzde 8,4'ü Dacia, yüzde 5'i Peugeot, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Honda, yüzde 4,4'ü BMW, yüzde 4,2'si Citroen, yüzde 4'ü Volkswagen, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 2,9'u Audi, yüzde 2,5'i Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 1,4'ü Seat, yüzde 0,8'i Nissan, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,7'si diğer markalar oldu.

Trafikteki araçların yüzde 37,5'i dizel

Şubat sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 781 bin 610 otomobilin ise yüzde 37,5'i dizel, yüzde 35,8'i LPG, yüzde 25,7'si benzin yakıtlı iken yüzde 0,7'si elektrikli veya hibrit olarak kaydedildi. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.

Ocak-şubat döneminde 142 bin 396 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,3 azalarak 142 bin 396 olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,9 azalışla 6 bin 217 olarak gerçekleşti. Bu dönemde trafikteki toplam taşıt sayısında 136 bin 179 artış görüldü.

Söz konusu dönemde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 otomobilin yüzde 71,7'si benzin, yüzde 16,8'i dizel, yüzde 9,8'i elektrikli veya hibrit iken yüzde 1,7'si LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

Ocak-şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 27'si 1301-1400, yüzde 25,8'i 1401-1500, yüzde 6,5'i 1501-1600, yüzde 6,5'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip bulunuyor.

Beyaz tercihi değişmedi

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 41,6'sı beyaz, yüzde 27,6'sı gri, yüzde 10,5'i mavi, yüzde 7,8'i kırmızı, yüzde 6,5'i siyah, yüzde 3,2'si turuncu, yüzde 1,3'ü yeşil, yüzde 0,8'i sarı ve yüzde 0,7'si kahverengi renklerinden oluştu.