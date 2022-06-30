Türkiye, kruvaziyer turizmindeki yükselişini sürdürüyor. Kıyılara yanaşan gemi de yolcu sayısı da artıyor.

Dev gemilerin rotası Kuşadası

Dev yolcu gemileri, en çok Kuşadası Limanı'nı tercih etti. 68 kruvaziyer gemisi bu limana demir attı. 26 gemiyle en çok tercih edilen ikinci destinasyon ise İstanbul oldu.

Kıyılara 2022'nin ilk 5 ayında 130 dev yolcu gemisi yanaştı, 81 bin yolcu Türkiye'yi ziyaret etti.

Yıl sonuna kadar 1 buçuk milyon turist bekleniyor

Türkiye, dünyada hızla gelişen kruvaziyer turizminden aldığı payı arttırmak için de kararlı.

Ege'deki turistik limanlara bu sezon 670'i aşkın dev yolcu gemisinin yanaşması bekleniyor. Galataport Limanı için de beklenti büyük. Yıl sonuna kadar 200 kruvaziyerin misafir edilmesi hedefleniyor.

Kruvaziyer sayısının yıl sonunda bin 52'ye çıkması, turist sayısının ise 1 buçuk milyona ulaşması amaçlanıyor.