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Ekonomi
AA 21.05.2025 11:54

Kruvaziyer turizmi 2025'te 'tam yol ileri'

Bu yıl artış gösteren kruvaziyer gemi ve yolcu sayısı, Türk turizmi içindeki payını yükseltiyor. Misafirlerine sunduğu imkanlar ve konforuyla ilgi gören turistik yolcu gemileri, bu yıl yeni bir rekor beklenen Türk turizmine, artan yolcu sayısı ile katkı sağlıyor.

Kruvaziyer turizmi 2025'te 'tam yol ileri'
[Fotograf: AA]

Deniz, kum, güneş tatilcileri için adeta bir cennet olan Türkiye, binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentleri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla barındırdığı kültürel ve inanç birikimi ile dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer alıyor.

Türkiye, sunduğu güçlü turizm altyapısıyla da bu değerleri yaşamak için gelen milyonlarca turisti ülkelerine memnun şekilde gönderiyor.

Geçen yıl tüm zamanların gelir rekorunu kıran Türk turizmi, bu yıl yeni bir rekor bekliyor. Yılın ilk 4 ayında iç ve dış pazardaki hareketlilik, erken rezervasyon dönemindeki ilgi gibi gelişmeler rekor beklentisini güçlendiriyor. Kruvaziyer turizmindeki yükseliş de rekor yolunda "tam yol ileri" diyen Türkiye'yi destekliyor.

Kruvaziyer turizmi 2025'te 'tam yol ileri'

Misafirlerine sunduğu imkanlar ve konforuyla ilgi gören "yüzen oteller", bu yılın ilk 4 ayında 205 bin 758 yolcu getirdi. Kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 arttığı Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 52,3 arttı.

Kruvaziyer turizmi 2025'te 'tam yol ileri'

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