Kruvaziyer turizmi 2025'te 'tam yol ileri'

Deniz, kum, güneş tatilcileri için adeta bir cennet olan Türkiye, binlerce yıllık geçmişe sahip antik kentleri, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapması dolayısıyla barındırdığı kültürel ve inanç birikimi ile dünyanın sayılı turizm ülkeleri arasında yer alıyor.

Türkiye, sunduğu güçlü turizm altyapısıyla da bu değerleri yaşamak için gelen milyonlarca turisti ülkelerine memnun şekilde gönderiyor.

Geçen yıl tüm zamanların gelir rekorunu kıran Türk turizmi, bu yıl yeni bir rekor bekliyor. Yılın ilk 4 ayında iç ve dış pazardaki hareketlilik, erken rezervasyon dönemindeki ilgi gibi gelişmeler rekor beklentisini güçlendiriyor. Kruvaziyer turizmindeki yükseliş de rekor yolunda "tam yol ileri" diyen Türkiye'yi destekliyor.

Misafirlerine sunduğu imkanlar ve konforuyla ilgi gören "yüzen oteller", bu yılın ilk 4 ayında 205 bin 758 yolcu getirdi. Kruvaziyer gemi sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 arttığı Türkiye'de kruvaziyer yolcu sayısı da yüzde 52,3 arttı.