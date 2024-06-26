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Ekonomi
TRT Haber 26.06.2024 21:00

Kripto yatırımına düzenleme içeren teklif yasalaştı

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Kripto yatırımına düzenleme içeren teklif yasalaştı

Son yıllarda önemli bir yatırım aracı haline gelen kripto piyasasına ilişkin yeni düzenleme Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Düzenleme ile birlikte mağduriyetlere neden olan yasal boşluklar giderildi.

SPK'ya geniş yetki verildi

Yeni kanunla, hizmet sağlayıcılar için sermaye şartı getirildi. Böylece hem yatırımcı korunacak, hem de hizmet veren firmalara bir dizi yaptırım uygulanacak. Kripto para kullanıcıları ile ilişkilerin nasıl kurulacağı ve kimlik tespitinin nasıl yapılacağı da yasa ile düzendi.

Düzenlemeye göre hizmet sağlayıcı kuruluş ve faaliyetler için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınacak.

Kripto varlıkların ihracı, satışı ve dağıtımı için de SPK'ya yetki verildi. Tüm transfer işlemleri kayıt altına alınacak.

12 milyon kişinin hesabı bulunuyor

Sermaye piyasalarında 12 milyon kişinin bakiyeli hesabı bulunuyor.

Yasa ile belirlenen koşulları taşıyan platformlar yetkilendirilecek, bankaların da saklama lisansı alması gerekecek.

Kripto piyasasına sıkı denetim

Düzenlemeyle piyasa dolandırıcılığı ve piyasa bozucu eylemler ile bilgi suistimalinin cezaları da belirlendi.

Piyasa bozucu eylemlere 246 bin lira ile 6 milyon lira arasında idari para cezası uygulanacak.  

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