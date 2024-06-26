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Ekonomi
AA 26.06.2024 16:39

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Mehmet Şimşek'in yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlara yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videoların şikayet sonrasında sosyal medya mecralarından kaldırıldığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı 'yapay zeka dolandırıcılığına' karşı uyardı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "yapay zeka dolandırıcılığının" bugünün en önemli tehlikelerinden biri olduğu vurgulandı.

Kötü niyetli kişilerin yapay zeka yazılımlarını kullanarak gerçek olmayan videolar yayınladığına dikkat çekilen açıklamada, sosyal medya mecralarında tanınan isimlerin video ve görsellerinin kullanılarak istenilen mesajların yapay zeka seslendirmesiyle dolaşıma verildiği kaydedildi.

"Vatandaşlarımızı daha dikkatli olmaya davet ediyoruz"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hızla yayılan bu dolandırıcılık videolarının sahte olduğunu anlamak oldukça zordur. Mağduriyet yaşanmaması için tüm vatandaşlarımızı her zamankinden daha dikkatli olmaya davet ediyoruz ve bu tür videolara inanarak yatırım yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'in de yapay zeka tarafından konuşturularak vatandaşlarımıza yatırım tavsiyesi vermiş gibi gösterildiği videolar şikayetimizle sosyal medya mecralarından kaldırılmıştır. Ayrıca vatandaşlarımızın yatırım tercihlerine yönelik olarak Sayın Bakanımızın herhangi bir tavsiyesi olmayacağı da aşikardır."

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
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