Bankaların mevduatı 16,8 trilyon liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı

Buna göre, bankacılık sektörünün mevduatı (bankalar arası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 442 milyar 43 milyon 489 bin lira artışla 16 trilyon 838 milyar 257 milyon 61 bin liraya çıktı.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 5,33 yükselişle 10 trilyon 173 milyar 170 milyon 835 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,36 azalışla 5 trilyon 907 milyar 222 milyon 385 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 193 milyar 273 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 162 milyar 839 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 14 Haziran itibarıyla 1 milyar 676 milyon dolarlık azalış görüldü.

Taksitli ticari kredi miktarı arttı

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,88 artarak 1 trilyon 616 milyar 372 milyon 800 bin lira oldu.

Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,02 yükselişle 1 trilyon 542 milyar 645 milyon 778 bin liraya, kredi kartları bakiyesi ise yüzde 2,10 artışla 1 trilyon 942 milyar 61 milyon 889 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 404 milyar 719 milyon 921 bin lirası konut, 70 milyar 729 milyon bin lirası taşıt ve 1 trilyon 140 milyar 923 milyon 878 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 14 Haziran ile biten haftada 148 milyar 260 milyon 516 bin lira artarak 13 trilyon 216 milyar 199 milyon 49 bin liraya yükseldi.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,09 artış kaydetti.