Türkiye'de üretilen otomobiller için gelişmiş güvenlik sistemlerine geçişin son tarihi 31 Ağustos

​​​​​​​​​​​​​​Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan "Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunlar İçin Tasarlanan Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ve Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının ve Yolcuların Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, uluslararası otomotiv mevzuatı dikkate alınarak hayata geçirilen mevzuat çalışmalarında otomotiv sanayisinin uluslararası pazara entegrasyonu, piyasaya arz edilecek araçların yüksek güvenlik seviyesinde olması ve böylece kara yollarındaki can ve mal güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Bu çerçevede kazaları azaltmayı amaçlayan ve güncel teknolojiyle uyumlu gelişmiş güvenlik sistemleri, kısa adı Genel Emniyet Yönetmeliği olan düzenleme ile araçlarda zorunlu hale getirildi.

Diğer taraftan, Bakanlıkça yayımlanan tip onay mevzuatı içerisindeki zorunlu uygulamalar ve bu uygulamaların hayata geçirileceği tarihler, ulusal tip onayıyla Türkiye'de üretim yapan firmalar nezdinde bağlayıcı olma niteliği kazandı.

İthal araçlar için son tarih 7 Temmuz

Bu kapsamda, otomotiv sektörünün de talepleri de dikkate alınarak, üretimin desteklenmesi ve sektörün sürdürülebilirliğinin korunması amacıyla ilgili yönetmelikte yapılan değişiklikle ulusal tip onayı ile Türkiye'de üretim yapan firmalar için uygulama geçiş tarihi 31 Ağustos 2024 olarak belirlendi.

İthal edilecek araçlar için Gümrük Birliği çerçevesinde zorunlu uygulama ve seri sonu başlangıç tarihi 7 Temmuz 2024 olarak uygulanmaya devam edecek.