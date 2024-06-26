Türkiye'nin 500 büyük şirketinden 100'ü gıda sektöründen

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından hazırlanan Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2023 Araştırması'nın sonuçlarına göre, en büyük 500 şirket 24 sektörde toplandı.

Söz konusu araştırmada en fazla şirketin yer aldığı sektör 100 firmayla gıda ürünleri oldu. Gıda ürünleri sektöründeki şirket sayısı önceki yıla göre 6 adet artmış oldu. Gıdayı 74 şirketle ana metal sanayi, 47 şirketle motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı takip etti.

Listede, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatından 35, elektrikli teçhizat imalatından 34, diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatından 30, tekstil ürünlerinin imalatından 26, kauçuk ve plastik ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) sektörlerinden 19'ar şirket yer aldı.

Tekstil sektöründen listeye giren şirket sayısının 32'den 26'ya, kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı sektöründe faaliyet gösteren şirket sayısının da 40'tan 35'e düşmesi dikkati çekti.

Listedeki diğer sektörler ve şirket sayıları

Elektrik, gaz, buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımı ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 17, kağıt ve kağıt ürünleri 12, giyim 10, madencilik ve taş ocakçılığı ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 9, bilgisayarlar, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 8, diğer ulaşım araçlarının imalatı ise 7 şirketle listede kendine yer buldu.

İçeceklerin imalatı ve ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç) 6, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, mobilya ve diğer imalatlardan 4'er, tütün ürünlerinden ise 2 şirket listeye girdi.

Ana metal sanayi üretimden satışlarda zirvede

İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında listeye giren şirketlerin üretimden satışlarının 2023'te 2022'ye göre yüzde 42,1 artarak, 6,3 trilyon liraya yükseldiği belirtilmişti.

Listede yer alan şirketler incelendiğinde, üretimden satışlarda başı 1,1 trilyon lirayla ana metal sanayi çekti.

İkinci sırada, 47 şirketin İSO 500 listesine girdiği motorlu kara taşıtı, treyler (römork), ve yarı treyler (yarı römork) imalatı yapan işletmeler yer aldı. Söz konusu şirketlerin geçen yıl üretimden satışları 1 trilyon lirayı aştı.

Geçen yıl İSO 500'de en çok şirketle yer alan gıda sektöründeki 100 işletmenin üretimden satışları 780,5 milyar lira oldu. Onu 764,8 milyar lirayla kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı yapan şirketleri, 400,1 milyar lirayla elektrikli teçhizat imalatı yapan şirketler takip etti.

151 firmayla İstanbul ilk sırada

İSO 500'de yer alan kuruluşların bağlı olduğu odalar incelendiğinde 151 firmayla İSO en büyük paya sahip oldu.

İstanbul'u, 45 kuruluşla Ankara Sanayi Odası, 38'er kuruluşla Ege Bölgesi Sanayi Odası ve Kocaeli Sanayi Odası, 29 kuruluşla Gaziantep Sanayi Odası, 16 kuruluşla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ve 14 kuruluşla da Kayseri Sanayi Odası izledi.