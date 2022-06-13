Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 16:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kripto paralar düşüşte: 8 ayın dip seviyesini gördü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Kripto para piyasasında sert düşüş sürüyor. Bitcoin yeni haftaya yüzde 6 kayıpla başladı, 24 bin doların altına düştü. Değer kaybı Kasım'dan bu yana yüzde 64 oldu.
Kripto para birimleri hem jeopolitik hem de küresel risklerin etkisiyle düşüşte. Bitcoin yeni haftaya yüzde 6 kayıpla girdi ve 8 ayın dip seviyesini gördü. Bitcoin 24 bin doların altına kadar düştü.
Alt coinlerdeki kayıp ise yüzde 7 düzeyinde. ABD’de yaşanan enflasyon ve beklenen resesyon ihtimali yatırımcıları riskli varlıklardan uzaklaştırdı.
Bu da kripto paralarda satış baskısını artırdı. Bitcoin en son Kasım ayında 69 bin dolar, Ethereum ise 4 bin 865 doları görmüştü.
Etiketler: Kripto Para Bitcoin Borsa
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