Haber Giriş: Kaynak: AA
Kredi ödemesi erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak" açıklamasını yaptı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) internet sitesinde yayımlanan kurul kararına göre, bankalarca/şirketlerce kullandırılan taşıt ve tüketici kredilerinde anapara, faiz ve taksit ödemelerinin erteleme taleplerinde orijinal vade sınırlayıcı olmayacak.
Vade sınırı 12 ay olan kredinin son taksitinde 3 ay erteleme talebi gelse dahi karşılanacak. Ayrıca, gecikmeye giren krediler yakın izlemeye (ikinci grup) alınmadan önce 30 gün yerine 90 gün beklenecek. Uygulamalar, 31 Aralık 2020'ye kadar geçerli olacak.
Etiketler: son dakika bddkSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 19:34
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