Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ramazan Bayramı ikramiyesi 2020 ne zaman ödenecek? En düşük emekli maaşında artışa gidildi...
Emeklilere Ramazan Bayramında ödenen bayram ikramiyesini ne zaman ödeneceği belli oldu. En düşük emekli maaşına da düzenleme geldi. Emekliler bayram ikramiyelerini ne zaman alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Emekliler Nisan ayının ilk yarısında ikramiyelerini alacak.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayının ilk yarısında verileceğini açıkladı.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs konulu toplantının ardından basın açıklaması yapmıştı.
Açıklamasında en düşük emekli maaşına ve emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerine de değindi.
En düşük emekli maaşı bin 256 lira 21 kuruştan bin 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.” dedi.
Sıradaki Haber
Kısa çalışma ödeneği nedir? Kısa çalışma ödeneği kimlere verilir?
Yükleniyor lütfen bekleyiniz