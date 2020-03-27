Ramazan Bayramı ikramiyesinin ne zaman ödeneceği belli oldu. Emekliler Nisan ayının ilk yarısında ikramiyelerini alacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emeklilere Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenecek bin lira ikramiyenin nisan ayının ilk yarısında verileceğini açıkladı.

En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs konulu toplantının ardından basın açıklaması yapmıştı.

Açıklamasında en düşük emekli maaşına ve emeklilere ödenecek bayram ikramiyelerine de değindi.

En düşük emekli maaşı bin 256 lira 21 kuruştan bin 500 liraya çıkarıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan “En düşük emekli maaşını 1.500 liraya yükseltiyoruz.” dedi.