İstihdamı desteklemek için devreye alınan "kısa çalışma ödeneği" başvuruları başladı. İşverenler, İŞKUR il müdürlüklerine elektronik ortamda gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabiliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği'ne 4 günde, 7 bine yakın firmanın başvurduğunu duyurdu.

Kısa Çalışma Ödeneği

Çalışanlara yüzde 60’a kadar ücret desteği sağlanıyor. İşletmeler İŞKUR il müdürlüklerine elektronik ortamda gerekli belgeleri göndererek başvurularını yapabiliyor.

Koronavirüs sebebiyle üretimi azalan veya duran işletmeler ödemeden yararlanacak. Daha önce kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işletmeler de başvurabilecek.

Adım adım Kısa Çalışma Ödeneği

-İşletmenin İŞKUR'a kayıtlı olması gerekiyor

-Online olarak talep formu doldurulacak

-İşçilere ilişkin bilgiler listelenecek

-Ücret bordroları bildirilecek

-İptal edilen siparişle ve sözleşmeler bildirilecek

-Faaliyetin durduğuna ilişkin belgeler iletilecek

-Başvuru sonuçları online bildirilecek

Kısa çalışma ödeneği istihdamı kısa vadede koruyacak en önemli destek olarak görülüyor. Ödemeler, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından yapılacak uygunluk tespitinin ardından yapılacak.

İş yerindeki haftalık çalışma süreleri geçici olarak en az üçte bir oranında azalan işletmeler ödemeden yararlanabilecek. İş yerindeki faaliyeti tamamen veya kısmen en az 4 hafta süreyle durdurulan tüm işletmeler başvuru yapabilecek.

Kimler başvurabiliyor

-Çalışma süreleri en az üçte bir oranında azaltılanlar

-Faaliyeti en az 4 hafta süreyle durdurulanlar

-Başvuruda herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor

-Kreşler de bu kapsamda başvuruda bulunabilecek

-Her işletme için ayrı değerlendirme yapılacak

Başvuruda herhangi bir sektör ayrımı bulunmuyor. Kreşler de bu kapsamda başvuruda bulunabilecek. Başvurular alındıktan sonra ise, her bir işletme için ayrı ayrı değerlendirme yapılacak.